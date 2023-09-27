«Коммерсант»: бизнесмены все чаще обращаются к астрологам и тарологам

Бизнесмены по всему миру начали чаще обращаться к хиромантам, тарологам и фэншуй-практикам, когда требуется выбрать среди нескольких соискателей или заключить сделку, пишет «Коммерсант». Как отмечает газета, предприниматели обращаются к эзотерике на фоне экономической нестабильности.

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Среди популярных услуг - «антикризисные заговоры» бизнеса, прогнозы курса валют и удачных дат для заключения сделки, определение благоприятной атмосферы в офисе по фэншую, а также human design (сочетает элементы из астрологии, каббалы и индуистской концепции чакр), чтобы сделать выбор среди соискателей на вакансию.

Цены на услуги начинаются от нескольких тысяч рублей, но подробный гороскоп для компании обойдется как минимум в 200 тысяч рублей, отмечает «Коммерсант».

«Сейчас у некоторых есть свои советники, консультанты, которые на основе астрологии, таро, арканов, дизайна человека определяют, насколько подходит тот или иной кандидат либо партнер на ключевые позиции», - рассказала управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова.

Как отмечает «Коммерсант», «финансовые астрологи» и «бизнес-нумерологи» избегают ассоциаций с гадалками и магией, но обещают «усилить энергию успеха» и определить будущие проблемы бизнеса.

Финансовый астролог Сергей Будников рассказал газете, что к нему обращаются люди, которые инвестируют в Forex, американский фондовый рынок и криптовалюты. Он добавил, что использует, среди прочего, искусственный интеллект - GPT-4 - для «алгоритмизации астрологических кластеров».

Ранее телеканал CNBC рассказал, что некоторые компании Сингапура при подборе новых сотрудников тщательно изучают не только резюме кандидатов, но также их день и время рождения.