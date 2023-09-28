Роструд запустил сервис для отслеживания и оплаты штрафов

Роструд запустил сервис для работодателей (юридических лиц), который позволяет им отслеживать наличие штрафов через личный кабинет на портале "Онлайнинспекция.рф" и оплачивать их онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роструд запустил сервис по отслеживанию и оплате штрафов. Сервис предназначен для работодателей (юридических лиц) и доступен в личном кабинете в разделе "Мои штрафы" на портале "Онлайнинспекция.рф", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что у юрлица информация отображается в виде списка штрафов со статусами: "не оплачен", "оплачен", "оплачен частично", "отменен". В случае отсутствия штрафов отображается запись об их отсутствии.

"Если инспекция наложит штраф на работодателя, то информация о штрафе появится в его личном кабинете, а на электронную почту пользователя поступит соответствующее уведомление. Каждый штраф сопровождается постановлением, в котором содержится вся информация о нем", - цитируют в сообщении руководителя Роструда Михаила Иванкова, об этом он сообщил в рамках Всероссийской недели охраны труда.

В ведомстве пояснили, что пользователь перенаправляется на сайт Госуслуг при нажатии на кнопку оплаты штрафа. В течение нескольких дней информация о том, что штраф оплачен или частично оплачен, поступит в личный кабинет на "Онлайнинспекция.рф". При желании оплатить штраф лично через банк, пользователь может скачать и распечатать квитанцию с реквизитами.

Новые сервисы

Также на портале "Онлайнинспекция.рф" появились еще два новых сервиса - "Гарантии, льготы и компенсации работникам" и "Выдача средств индивидуальной защиты". Один из них помогает узнать, какие гарантии полагаются работнику по трудовому законодательству, а второй - какие сотруднику полагаются средства индивидуальной защиты.