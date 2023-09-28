WSJ: Binance находится на грани краха из-за давления властей США

Крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance «пошатнулась» под угрозой принудительных действий со стороны американских ведомств. Площадка и трейдеры начали готовиться к спаду бизнеса и даже краху «империи Binance», пишет Wall Street Journal.

В качестве примера издание приводит деятельность американской Binance.US. Как пишет WSJ, оттуда уволились несколько топ-менеджеров (в том числе генеральный директор Брайан Шредер), а активность на бирже «практически прекратилась». За несколько дней до своего ухода, во время виртуальной встречи с руководством Binance, Шредер рассказал, что выручка американской биржи упала на 70% с начала года. Кроме того, по данным компании Kaiko, которая собирает статистику по криптовалютному рынку, сейчас на долю Binance приходится около 50% всех сделок по купле-продаже криптовалюты. Для сравнения, в начале года эта доля составляла целых 70%.

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Еще одним «камнем преткновения» для Binance стало расследование Министерства юстиции США, которое подозревает биржу в нарушении американских санкций против России. В частности, ведомство выяснило , что, несмотря на «соблюдение международных санкций», о котором Binance заявила вскоре после начала боевых действий на Украине, в P2P-сделках продолжают участвовать российские банки из «черного списка» Запада, которые позволяют клиентам обменивать рубли на цифровые токены. По словам осведомленного источника WSJ, Минюст США допросил Binance о сотрудничестве с подсанкционными банками, а главный специалист по комплаенсу биржи Ной Перлман встретился с представителями ведомства, чтобы «обсудить их опасения». Собеседник издания добавил, что давление со стороны Минюста США «частично» стало причиной сворачивания бизнеса Binance в России. Действительно, спустя несколько дней после публикации информации о начале расследования криптоплощадка сначала ограничила россиянам валютные операции в сервисе P2P торговли, а позже и вовсе заявила о возможности полного ухода из страны. В начале сентября биржу покинули директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис, а сегодня, 27 сентября, стало известно о продаже российского бизнеса Binance компании CommEX.

Всего за последние три месяца из Binance уволилось более десятка руководителей высшего звена. Покинувший американскую «дочку» биржи Брайан Шредер в разговоре с сотрудниками заявил, что соучредителю Binance Чанпэн Чжао, который является мажоритарным владельцем биржи, нужно решить «вопросы регулирования» и продать или передать свои активы в «слепой» траст, чтобы «разблокировать отношения с банками и получить лицензии». Дело в том, что американский Минюст ведет расследование в отношении Binance и Чжао не только из-за сотрудничества с Россией, но и из-за подозрений в отмывании денег. Ранее Binance и Чжао также попали под прицел Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которые обвиняли их в целом ряде нарушений и несоблюдении нормативных требований. Как пишет WSJ, «настойчивое желание Чжао остаться у руля» разочаровало нескольких руководителей биржи, которые полагали, что его уход «повысит шансы компании на выживание». По словам собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, Binance ведет дискуссии о том, следует ли Чжао уйти в отставку, как внутри компании, так и совместно с Министерством юстиции США.

Тем не менее биржа готовится к возможному спаду бизнеса — так, в этом году она уволила по меньшей мере 1500 сотрудников, чтобы снизить свои расходы. Причем сокращение штата, по словам некоторых бывших работников компании, тоже не прошло гладко: некоторые из них узнали об увольнении постфактум, потому что им закрыли доступ в систему. Однако к краху «империи Binance» начали готовиться не только сотрудники биржи, но и участники криптовалютного рынка. Как сообщил изданию один из институционых трейдеров, его компания даже провела «противопожарные учения», чтобы быстро вывести свои активы из Binance в случае краха биржи.