«Нафтогаз» желает стать нетто-экспортёром газа на рынок ЕС

«Это не проблема, что Евросоюз потребляет газ. Это приводит к экономическому росту и другим вещам: вы не можете развивать свою экономику без энергии. Это очень важно. Я думаю, что у Украины есть возможность стать в некотором смысле «пауэрбанком» для Европейского Союза», — сказал Чернышов.