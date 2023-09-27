Отбывающий наказание бизнесмен подал в суд на «Транснефть»

Приговоренный к 19 годам колонии строго режима бизнесмен Зиявудин Магомедов подал подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании примерно $14 млрд за свои доли в портовых операторах. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что иск был подан еще 20 июля. Ответчиками стали "Транснефть", инвестиционная компания TPG, а также портовый оператор DP World.

По мнению бизнесмена, компании вступили в заговор, чтобы приобрести его доли в в транспортной компании FESCO, которую он оценивает в $ 8,8 млрд.

В TPG заявили, что все претензии являются необоснованными, компания будет защищаться от обвинений.

До этого арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с осужденного бизнесмена, главы группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и трех зарубежных компаний более 80,1 млрд руб. и около $13,8 млн убытков по иску Дальневосточного морского пароходства, которое является головной компанией группы FESCO.