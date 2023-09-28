«ВкусВилл» подал заявку на регистрацию нового товарного знака

«ВкусВилл» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВкусВилл Мини». Под этим брендом компания будет открывать магазины в новом формате площадью от 60 до 80 м2. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя ритейлера.

Проект должен позволить увеличить число магазинов с наибольшей шаговой доступностью к покупателю. Ассортимент мини-точек будет зависеть от спроса покупателей. Формат уже тестировался с начала года и сейчас переходит в стадию масштабирования. В Москве и Подмосковье уже открыто 113 таких магазинов, отметил представитель сети.

Эксперты напоминают, что в подобном формате развиваются, например, сети «Фасоль» и «Красное & белое». Они отмечают, что магазины «у дома» сегодня один из самых перспективных форматов наряду с дискаунтерами, поскольку потребители предпочитают точки, максимально доступные территориально. При этом небольшие помещения проще найти, а аренда таких площадей обойдется дешевле, чем более просторных объектов.