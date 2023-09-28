Morgan Stanley продает свой последний актив в сфере недвижимости в РФ

Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII, находящийся под управлением американской компании Morgan Stanley, нашел покупателя на 50% торгово-развлекательного центра "Галерея" на 192 тысячи квадратных метров на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, написала газета "Ведомости".

В статье уточняется, что фонд договаривается о продаже доли в ТРЦ арабской Mubadala Investment Company, которой также принадлежат 50% в "Галерее". Как рассказал изданию источник, близкий к одной из сторон планирующейся сделки, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Рыночную стоимость "Галереи" эксперты рынка недвижимости оценивают минимум в 60–70 миллиардов рублей. Соответственно, половина комплекса стоит примерно 30 миллиардов рублей, отмечается в материале. Однако, как предполагают собеседники издания, сделка между сторонами может быть безденежной, так как рыночная стоимость актива примерно соответствует его кредитной нагрузке. Объект заложен в Сбербанке, поэтому Mubadala Investment Company просто сможет взять часть этого долга на себя.

Сам комплекс считается одним из крупнейших ТРЦ в Санкт-Петербурге. В 2010 году его построила казахстанская Meridian Capital, вложив в проект более 500 миллионов долларов. Спустя год "Галерею" за рекордные 1,1 миллиарда долларов приобрел фонд Morgan Stanley. Почти 75% средств на эту сделку предоставила китайская China Investment Corporation (CIC). Остается ли эта компания в проекте, пока неизвестно, добавляется в статье.