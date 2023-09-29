«Интер РАО» пригрозило прекращением поставок электроэнергии в Китай

“Интер РАО”, являющийся крупнейшим российским энергохолдингом, заявил о готовности прекратить поставки в государства, что не входят в ЕАЭС, при условии что они не дадут своего согласия на увеличение цены приобретения ресурсов на величину пошлины, что вводится с первого октября. Об этом указала Александра Панина, являющаяся представителем компании.

Она отметила, что от холдинга уже последовало предупреждение, что повысится цена на семь процентов с первого октября, в адрес Китая, Монголии и Азербайджана.

“Сегодня-завтра мы ждем ответа от контрагентов. Если завтра мы не получим подтверждения, то планируем начать ограничения либо полностью отключать объемы”, – указала Панина.

Есть вероятность того, что повышение стоимости может распространиться на Грузию и Турцию, однако в течение октября поставки туда не планируются.

КНР, когда произошло закрытие экспорта в ЕС, выступила в качестве крупнейшего покупателя “Интер РАО”. В 2022 году компании удалось поставить туда 4,7 млн МВт•ч, что является рекордным объемом электроэнергии. В текущем году поставки снижались по причине ограничительных мер, что были спровоцированы энергодефицитом на Дальнем Востоке. В течение восьми месяцев этого года РФ продала китайцам 2,7 млн МВт•ч за $117,9 млн. Такие данные представила китайская таможенная статистика.

Панина подчеркивает, что по причине остановки поставок из РФ в КНР стоимость для Дальнего Востока поднимется “ощутимо”.