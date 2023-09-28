Гендиректор ООО «Юнирест» (управляет брендами Rostic's и KFC в РФ) Татьяна Шаманская рассказала, что перевод ресторанов KFC на бренд Rostic’s завершится в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шаманская отметила, что ребрендинг начался сравнительно недавно - в конце апреля. В компании ожидают, что в конце сентября 2023 года до 300 ресторанов из 1150 перейдут на бренд Rostic’s.

Совладелец компании «Смарт сервис» (ей принадлежит ООО «Юнирест») Константин Котов рассказал, что в Rostic’s рассмотрят возможность открывать меньшие по площади заведения - 100-200 квадратных метров вместо нынешних 300 «квадратов».

Сделка по продаже российского бизнеса KFC была завершена в апреле 2022 года. Новым владельцем стала компания «Смарт Сервис ЛТД». Сообщалось, что по условиям сделки все рестораны должны постепенно перевести под бренд Rostic’s.