В России пригрозили Китаю остановкой поставок электричества

Энергетический холдинг «Интер РАО» с 1 октября поднимет цены на поставки электричества в страны за пределами ЕАЭС — компания вынуждена пойти на такой шаг из-за введения российскими властями экспортных пошлин в 7 процентов. Если покупатели не согласятся получать энергию по новым ценам, экспорт пригрозили остановить, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя холдинга Александру Панину.

В частности, «Интер РАО» может остановить поставки крупнейшему покупателю — Китаю, а также Монголии и Азербайджану. Эти страны уже были уведомлены о повышении цен.

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«Сегодня-завтра мы ждем ответа от контрагентов. Если завтра мы не получим подтверждения, то планируем начать ограничения либо полностью отключать объемы», — сказала Панина.

Позже компания может поднять цены также для Грузии и Турции, но в октябре экспорт туда не запланирован.

Экспортные пошлины на широкий ряд товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС, были анонсированы правительством 21 сентября — они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года. В зависимости от товара сбор установят в размере 4-7 процентов при курсе 80-95 рублей за доллар. Если курс будет менее 80 рублей, пошлина автоматически обнулится.

Российская отрасль электроэнергетики не ожидала, что власти пойдут на такой шаг по отношению к ней, сообщили источники газеты. Например, для «Интер РАО» маржа от продаж в Китай искусственно ограничена регулятором до 5 процентов — остальное отправляется на снижение цен на электричество для россиян с Дальнего Востока. Если компании придется остановить экспорт в Китай, цены для жителей этого региона «ощутимо» вырастут, так как при текущей рентабельности «Интер РАО» «никак не может позволить себе оплачивать семипроцентную пошлину», объяснила Панина.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает введение пошлин для электричества «опасным шагом» — могут пострадать либо дальневосточные потребители, либо бюджет (из-за резкого роста затрат на сдерживание роста цен), либо доходы поставщиков электроэнергии.

Эксперт АКРА Денис Красновский отметил, что введение пошлины выше маржи контракта выглядит «не иначе как механизм запрета на экспорт электроэнергии».

«Здесь требуется уточнение, к примеру, введение привязки экспортной пошлины к марже по контракту», — пояснил он.