Путин разрешил продажу банка «Интеза»

Президент России Владимир Путин разрешил операции со 100% акций АО «Банк Интеза» — группа Intesa Sanpaolo решила свернуть деятельность своего представительства в августе. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации 29 сентября.

Банк «Интеза» — российский дочерний банк итальянской группы Intesa Sanpaolo. Это одна из крупнейших групп в еврозоне и лидер банковских услуг Италии, уточняет ТАСС.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества «Банк Интеза», — говорится в документе.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что доли в сети типографий «Прайм принт», которые принадлежат норвежскому холдингу Amedia, переданы в управление Росимущества.

Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован 18 сентября на официальном портале правовой информации. Мера затрагивает подразделения компании в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Челябинске.