Росавиация предупредила авиакомпании о риске ареста самолетов за границей

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало отечественным перевозчикам не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Собеседник агентства отметил, что такое предупреждение было сделано из-за риска ареста воздушных судов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. При этом уточняется, что исключения сделаны для рейсов в Белоруссию и Турцию.