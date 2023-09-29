Греф объяснил важность качественной навигации

Каждая страна должна определить свой набор показателей, которые будут отражать состояние и взаимодействие природы и общества. Качественная навигационная система — минимум, необходимый для того, чтобы преодолеть текущие вызовы. Об этом президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил на пленарном заседании «От экологии мышления к экологическому суверенитету» на международном форуме «Эко Алтай. Нить природы».

© пресс-служба Сбера

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В приветственном слове президент банка подчеркнул, что люди — главные бенефициары даров природы, которые при этом генерируют и самую большую нагрузку на экосистемы. Уже сегодня общество переживает глобальные потрясения, прежде всего климатические, в основе которых лежит человеческая деятельность: последние восемь лет стали самыми горячими за историю наблюдений, а четверть биоразнообразия планеты находится под угрозой исчезновения. По его словам, человечество осознало истоки происхождения экологического кризиса и пытается найти новые способы гармонизации взаимоотношений с природой.

«Нам в первую очередь нужно создать свой набор показателей, которые будут отражать реальное состояние природы и взаимодействие человека с ней. Создание такой качественной навигационной системы — это тот минимум, необходимый, чтобы получать адекватную и точную обратную связь от окружающей среды и принимать правильные решения», — отметил Герман Греф.

Природа, добавил Герман Греф, должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий. И качество жизни людей в будущем будет определяться именно этим ключевым параметром. Необходимо обращать внимание не только на материальный прогресс, но и на ESG-индикаторы качества жизни человека. Соседние страны уже движутся по этому пути. Например, Академия наук КНР предложила новый показатель — показатель валового экосистемного продукта.

«Что касается России, наш потенциальный вклад в решение глобальной проблемы сохранения природы уникален. Росстат оценил стоимость природных ресурсов в нашей стране в 104 трлн рублей. Это 19% всех национальных богатств страны. И очевидно, что мы должны очень бережно этим пользоваться», — сказал Герман Греф.

Президент банка отдельно остановился на роли и значении Алтая в развитии экологической повестки. Сбер сегодня активно вкладывается в развитие внутреннего туризма для того, чтобы открыть регион для жителей страны. Банк преследует две ключевые цели: сохранение культурных и исторических традиций алтайского народа и сохранение и оздоровление природы.

В качестве примера ответственного отношения к природе Герман Греф привел работы по оздоровлению озера Манжерок, которое деградировало из-за слабого водообмена. На восстановление озера планируется потратить 800 миллионов рублей, из которых половину суммы обеспечивает Сбер. На текущий момент 59 процентов озера уже очищено, первозданный вид водоем приобретает в ближайшие два-три года. Кроме того, на озере планируется обустроить пляж.

Герман Греф также отметил, что банк активно принимает участие в высадке леса, в том числе в Республике Алтай, восстанавливает ценные породы рыб в реках региона, а также оцифровывает экотропы ― уже сейчас 15 маршрутов занесены в онлайн-карты 2GIS.