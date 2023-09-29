Сеть "Золотое яблоко" открыла флагман на месте Victoria’s Secret в Москве

Российский косметический ретейлер "Золотое яблоко" открыл флагманский магазин в Москве на месте бутика американского бренда нижнего белья Victoria’s Secret в торгово-развлекательном центре "Европейский" (входит в ГК "Киевская площадь"). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе торгового центра.

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"В пятницу на первом этаже в атриуме "Рим" на общей площади в почти 1,5 тыс. кв. м открылся флагманский магазин профессиональной косметики и парфюмерии "Золотое яблоко". На начальном этапе количество брендов в магазине составит более 800", - отметили в компании.

Ранее эти площади занимал бутик бренда Victoria’s Secret, отметил собеседник ТАСС.

Компания Victoria’s Secret остановила работу в России в марте 2022 года. Сеть "Золотое яблоко" основана в Екатеринбурге и в настоящее время является одной из ведущих в сегменте продажи косметики и парфюмерии в России. Компания управляет 32 магазинами в столицах российских регионов, Санкт-Петербурге и Москве, а также представлена в Белоруссии и Казахстане.