Киев приостановил статус «спонсоров войны» для компаний из Греции и Венгрии

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции приостанавливает статус греческих компаний-перевозчиков и венгерского OTP Bank в перечне «международных спонсоров войны», сообщил НАПК.

Речь идет о греческих компаниях Dynacom Tankers Management, Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD. Как заявили в НАПК, этот шаг сделан после «переговоров» с представителями компаний и правительств Греции и Венгрии «по прекращению сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.

Украинская сторона рассчитывает, что решение НАПК позволит снять блокировку Венгрией 500 млн евро военной помощи ЕС Украине и предотвратит блокировку Грецией будущего пакета санкций против России.