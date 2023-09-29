В Минтрансе рассказали о влиянии ликвидации GTLK Europe на рейсы за рубеж

Минтранс РФ сообщил, что ликвидация ирландским судом компаний GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company не повлияет на рейсы из РФ за рубеж. Об этом пишет «Интерфакс».

У компании законтрактованы 37 самолетов, сейчас находящихся в составе авиапарка «Аэрофлота», «России», S7 и «Ямала». Ликвидация европейской компании делает возможным их арест за рубежом, однако, как сообщили в Минтрансе, эти самолеты будут перерегистрированы на российское юридическое лицо АО «ГТЛК».