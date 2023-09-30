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Сеть магазинов мужской одежды Henderson выйдет на IPO

Сеть магазинов мужской одежды Henderson планирует до конца года разместить акции на Мосбирже, сообщает РБК со ссылкой на источники на инвестиционном рынке.

Сеть магазинов мужской одежды Henderson выйдет на IPO
© Sostav.ru

В рамках IPO сеть планирует продать на бирже 10 15% своих акций и привлечь порядка 3 4 млрд рублей. В целом компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27 30 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что это будет первый представитель fashion-индустрии на российском фондовом рынке, поэтому с учетом такой эксклюзивности интерес к размещению Henderson может быть достаточно высоким. Кроме того, сеть имеет высокую маржинальность: маржа по EBITDA — порядка 40%. Также Henderson, растет примерно на 30% в год.

В пресс-службе Henderson заявили, что фирма рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.

Магазины мужской одежды Henderson начали работать в России с 1998 года. Сейчас сеть включает 159 тороговых точек в России и Армении. Владелец компании — ее основатель и президент Рубен Арутюнян.