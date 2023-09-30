Сеть магазинов мужской одежды Henderson выйдет на IPO

Сеть магазинов мужской одежды Henderson планирует до конца года разместить акции на Мосбирже, сообщает РБК со ссылкой на источники на инвестиционном рынке.

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В рамках IPO сеть планирует продать на бирже 10 15% своих акций и привлечь порядка 3 4 млрд рублей. В целом компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27 30 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что это будет первый представитель fashion-индустрии на российском фондовом рынке, поэтому с учетом такой эксклюзивности интерес к размещению Henderson может быть достаточно высоким. Кроме того, сеть имеет высокую маржинальность: маржа по EBITDA — порядка 40%. Также Henderson, растет примерно на 30% в год.

В пресс-службе Henderson заявили, что фирма рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.