Российские предприниматели хотят запатентовать Kenzo, собаку сутулую и шального императора

Предприниматели из России просят Роспатент одобрить заявки на регистрацию товарных знаков зарубежных брендов Tom Ford и Kenzo, а также популярных фраз из мемов. Об этом сообщает РИА Новости.

1 сентября в ведомство поступила заявка от компании «Подарки оптом» из Казани, которая хочет запатентовать фразы: «Шальной Император», «С ДР, Собака сутулая. Спасибо за повод побухать. Пенсия скоро» и «Хороших людей осталось мало. Берегите меня».

При этом Центр галотерапии «Территория здоровья» из Нижнего Новгорода планирует получить патент на название американского бренда Tom Ford, «Первая дизайнерская оптическая компания» из Подмосковья — на Kenzo Luxury, а предприниматель из Москвы Александр Иваницкий патентует «Прогноз погоды».

В начале августа сообщалось, что в России появился бренд «Башкирская лошадь». Руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил, что использовать бренд «Башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды, слова главы ведомства приводятся в посте.