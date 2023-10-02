Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил об отсутствии у страны планов закупать в дальнейшем газ у российской компании «Газпром», передает РИА Новости.

«Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями», - подчеркнул Парликов.

Он пояснил, что республика закупила топливо на рынке Европы. По словам министра энергетики, Молдавия получила его «по более низкой цене».

В конце октября 2021 года власти Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25%-ную скидку. Холдинг потребовал вернуть долг в $709 млн. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не признает исторический долг перед российской компанией.