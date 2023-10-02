Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и меняет название на Actimuno. Об этом Sostav сообщили в Health&Nutrition (экс-Danone в России). В компании отметили, что изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки.

«Продукция под брендом Actimuno будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях. Технология производства и рецептура продукта останутся неизменными», — подчеркнули в Health&Nutrition.

В июне АО «Данон Россия» зарегистрировала товарный знак Actimuno. Согласно данным Роспатента, срок действия исключительного права на товарный знак истекает в 2033 году.

В конце сентября бывшая российская структура компании Danone — «Эйч энд Эн» — начала использовать новый бренд — Health & Nutrition. 12 сентября ООО «Данон трейд» было переименовано в ООО «Эйч энд Эн Трейд».

Sostav.ru

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российских структур Danone — АО «Данон Россия» — Росимуществу.

В июле «Данон Россия» представила международный бренд «Активиа» под новым названием «Актибио». Отмечалось, что изменения коснутся только названия бренда и дизайна упаковки. Тогда о переименовании других продуктов производителя молочной продукции, а также о рекламной кампании после смены названия в компании рассказывать отказались.