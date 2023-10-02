Пакистан получил первую партию нефти РФ для частной компании

Частная нефтеперерабатывающая компания Cnergyico импортировала из России первую в негосударственном секторе страны партию топлива. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на руководство завода.

По данным издания, Cnergyico закупила 100 тысяч тонн российской нефти марки Urals со скидкой. Груз доставили в Пакистан морским танкером.

«Приобретение этой партии нефти в России стало важной вехой для компании и для страны и демонстрирует возможности и готовность компании к переработке сырой нефти различных типов и сложности», — считают на заводе.

При этом там не стали уточнять, в какой валюте оплачивалась закупка топлива в РФ.