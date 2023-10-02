Газпром продолжает получать заявки из Молдавии на поставку газа и выполняет их, сообщили в холдинге после заявления молдавских властей об отказе от закупок российского голубого топлива.

В Telegram-канале Газпром сообщил о том, что холдинг получает ежесуточные заявки на поставку газа от молдавской компании «Молдовагаз» и выполняет их.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика больше не намерена закупать газ у «Газпрома». По словам чиновника, страна переориентировалась на европейский рынок и даже нашла там более выгодное предложение. Российский монополист все еще ведет спор с Молдавией о возмещении задолженности в объеме $709 млн. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Молдавия больше не будет закупать газ у «Газпрома». Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов во время своего выступления на Евроатлантическом форуме устойчивости.

«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями», — заявил Парликов.

Министр заверил, что республике удалось договориться о поставках на европейском рынке.

«Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с «Газпромом», — сообщил Парликов.

Спор затянулся

Между «Газпромом» и Молдавией существует давний спор: российская компания требует от «Молдовагаза» $709 млн долга, из которых страна признает только $8,6 млн.

В 2021 году при продлении контракта стороны договорились о проведении аудита и последующей выплате долга. Молдавские власти наняли фирмы Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance &Co (Великобритания).

6 сентября молдавский кабмин представил отчет аудиторов и на его основе предложил выплатить «Газпрому» лишь $8,6 млн — меньше 1% от суммы долга в $709 млн ($433 млн — основная сумма, остальное — проценты за просрочку платежей).

Президент республики Майя Санду заявила, что долга Молдавии в объемах, озвученных «Газпромом», аудиторы не выявили. Она считает, что российская сторона «хотела быстро обмануть» Молдавию.

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«Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете $800 млн, и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», — рассказала Санду на встрече с представительницами «Женской ассоциации» в начале сентября.

В ответ в «Газпроме» заявили, что аудит не сможет каким-либо образом повлиять на размер и обоснованность задолженности, поскольку он был проведен с нарушением всех договоренностей.

«Аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом» (большая часть акций компании принадлежит «Газпрому». – «Газета.Ru»). Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договоренностями между ПАО «Газпром» и правительством Республики Молдова», — говорится в комментарии компании.

Компания пообещала и далее отстаивать свои права «всеми возможными способами».

«Мы сейчас в серьезном обществе бизнеса выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить», — так отреагировал на сообщения о споре бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский (в конце 90-х годов он вел переговоры с «Газпромом»).

Молдавия готова предложить только $153,57 млн

Недавно молдавские власти предлагали «Газпрому» урегулировать спор за $153,57 млн. Сумма предлагалась в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Также Кишинев за списание долгов гарантировал отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок.

В «Газпроме» не ответили, готовы ли рассмотреть мировое соглашение.

Рост цен на газ спровоцировал акции протеста в Молдавии. В марте оппозиционная партия «Шор» выдвинула правительству ультиматум об оплате счетов населения за газ, электроэнергию и теплоснабжение.

«У нас в Молдавии самые большие счета. У нас самый высокий в Европе уровень инфляции. Нам правительство не помогает, Майя Санду постоянно находится за границей. Мы будем отстаивать свои права», — говорила на одной из акций депутат от партии «Шор» Марина Таубер.

Диалог между "Газпромом" и молдавской стороной продолжается, в том числе с учетом долгов Кишинева перед компанией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика "полностью переключилась на поставки [газа] из Евросоюза". Он объяснил отказ от закупки российского газа более выгодным предложением европейских поставщиков.

"Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между "Газпромом" и Молдавией, тем более что у молдавской стороны есть долги. Есть долги, есть спор относительно размера этих долгов. И этот диалог должен продолжаться", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как в Кремле воспринимают подобные заявления Кишинева и как будет осуществляться газоснабжение Приднестровья, если речь пойдет о полном разрыве отношений Молдавии с "Газпромом".

Комментируя слова Парликова о "более выгодном" предложении европейских поставщиков, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "спотовый рынок [краткосрочных, "моментальных" контрактов] очень переменчив".

"Да, на споте сейчас можно купить газ, который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским на европейском рынке. Не исключено, что это и сделала Молдавия", - обратил внимание представитель Кремля. "Спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа [Россия в основном поставляет его по долгосрочным контрактам], но завтра это будет значительно дороже. И считать здесь нужно как-то по усредненным показателям, в определенной перспективе", - указал он.

"Поэтому, конечно, нужно разбираться в деталях. И главное - урегулировать все долговые отношения молдавской стороны с "Газпромом", - подчеркнул Песков.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова о том, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром».

Аналитик назвал такое заявление «жонглированием формулировками».

«Есть по факту существующее Приднестровье, которое живёт отдельно от властей в Кишинёве, но при этом энергетически они связаны. Исторически было так, что «Газпром» поставлял газ компании «Молдовагаз». Частично этот газ шёл на территорию, которая контролируется Кишинёвом, а частично — на другую территорию», — объяснил он.

Митрахович добавил, что последние несколько месяцев газ из России идёт на территорию, которая контролируется Тирасполем.

«Там работает тепловая электростанция, которая такая большая, что снабжает электричеством те территории, которые подконтрольны Кишинёву. Поэтому молдавские власти могут говорить, что «мы не покупаем» или «не будем покупать», но имеется в виду не покупаются для нужд территорий, подконтрольных Кишинёву. А то, что российский газ идёт, сжигается, и дальше Молдавия электричество потребляет, — вот этот момент они скромно из виду упускают», — отметил собеседник RT.

Он также подчеркнул, что после заявления Парликова ничего не изменится, поставки газа в Приднестровье будут продолжаться. При этом молдавские власти на уровне риторики будут рассказывать, как они независимы от России, заключил аналитик.

Власти Молдавии обманывают свое население, отказываясь от дешевого российского газа, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, альтернативные источники дорогого топлива лягут тяжелым бременем не только на экономику страны, но и на всех граждан республики.