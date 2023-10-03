США выступают за приватизацию бывшего «Альфа-банк Украина»

Администрация президента США Джо Байдена выступает за возвращение в частные руки недавно приватизированного Sense bank (прежнее название — «Альфа-банк Украина»). Об этом пишет издание Político со ссылкой на конфиденциальный документ администрации американского президента.

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Документ, о котором идет речь, является конфиденциальной версией общей стратегией США в отношении Украины. Такие стратегии выпускает Госдепартамент США в отношении многих стран раз в несколько лет, опираясь на материалы других подразделений американского правительства, включая Министерства обороны. В них американские чиновники описывают желаемые достижения и этапы в развитии других стран. Как пишет Político, официальная версия стратегии в отношении Украины была опубликована на сайте Госдепа еще в конце августа. Однако «конфиденциальный» вариант, с которым ознакомилось издание, примерно в три раза длиннее, он подробно описывает цели США на Украине и содержит гораздо более жесткие формулировки. Большая часть стратегии касается способов искоренения коррупции и иных методов реформирования целого ряда украинских госсекторов, в том числе экономики, образования и инвестиций.

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Один из разделов этой закрытой стратегии посвящен финансовой системе Украины. В нем, в частности, говорится, что в стране должен быть увеличен объем кредитования для стимулирования развития бизнеса, а также снижена роль государства в банковском секторе.

«Одним из предполагаемых этапов реализации этого раздела является «прозрачное возвращение Альфа-банка в частную собственность». По всей видимости, речь идет об учреждении, известном сейчас как «Sense Bank», которое ранее принадлежало российским бизнесменам, но было национализировано Украиной”, — говорится в статье Político.

Представитель Госдепартамента США отказался уточнить Politico, была ли направлена засекреченная версия его стратегии украинским властям. Получить комментарий в администрации президента Украины Politico также не удалось.

Украина завершила национализацию Sense Bank 22 июля 2023 года. Накануне Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины ввел в кредитную организацию временную администрацию. До этого владельцами Sense Bank являлись кипрская ABH Ukraine Limited и люксембургская ABH Holdings, а конечными бенефициарами – Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, совладельцы «Альфа-Групп», в которую, в частности, входит российский Альфа-банк.