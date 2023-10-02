"Аэрофлот" завершил страховое урегулирование по 17 самолетам с SMBC Aviation Capital

Группа "Аэрофлот" завершила страховое урегулирование по 17 самолетам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital, говорится в сообщении авиаперевозчика.
"ПАО "Аэрофлот" завершило процесс урегулирования отношений с лизингодателем SMBC Aviation Capital (Ирландия) по 16 воздушным судам и еще по одному воздушному судну, находящемуся в управлении у SMBC Aviation Capital", - отмечается в сообщении.
Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", добавили в компании. "Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", - уточнили в "Аэрофлоте".
В пресс-службе группы также отметили, что продолжают переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства.
Ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что компания ведет переговоры по страховому урегулированию еще 17 самолетов. В начале сентября "Аэрофлот" сообщил, что выкупил 18 самолетов и 5 авиационных двигателей у ирландского лизингодателя AerCap. Всего до конца года группа рассчитывает завершить страховое урегулирование по 61 самолету.