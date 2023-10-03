«Первая грузовая компания» Лисина может сменить владельца

Первую грузовую компанию (ПГК), принадлежащую бизнесмену Владимиру Лисину, могут продать новому собственнику. О возможной сделке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. Издание отмечает, что переговоры по сделке пока не завершились.
Кто является покупателем — пока неизвестно. Возможными приобретателями называли Алексея Тайчера, выступающего совладельцем «Атланты», «Трансфин-М» и Brunswick Rail, а также акционеров организации «Деметра-Холдинг». Однако все эти стороны опровергли свое участие в сделке.
Два собеседника издания заявили, что покупателем может стать некая новая структура, а сама сделка якобы будет закрыта до конца 2023 года.
ПГК — одна из лидеров рынка оперирования вагонами наряду с Федеральной грузовой компанией. В её парке больше 100 тыс. вагонов, а чистая прибыль по итогам 2022 года составила 38,4 млрд рублей. Цена сделки по продаже ПГК, по оценкам экспертов «Коммерсанта, может достигать от 140 до 220 млрд рублей.