«Первая грузовая компания» Лисина может сменить владельца

Первую грузовую компанию (ПГК), принадлежащую бизнесмену Владимиру Лисину, могут продать новому собственнику. О возможной сделке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. Издание отмечает, что переговоры по сделке пока не завершились.

Кто является покупателем — пока неизвестно. Возможными приобретателями называли Алексея Тайчера, выступающего совладельцем «Атланты», «Трансфин-М» и Brunswick Rail, а также акционеров организации «Деметра-Холдинг». Однако все эти стороны опровергли свое участие в сделке.

Два собеседника издания заявили, что покупателем может стать некая новая структура, а сама сделка якобы будет закрыта до конца 2023 года.