Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке МСП в новых условиях

В рамках XX Международного банковского форума, прошедшего 27-30 сентября 2023 года в Сочи, состоялся круглый стол "Кредитование МСП: программы поддержки, развитие и барьеры".

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В мероприятии участие приняли представители Банка России, Корпорации "МСП", профильных деловых объединений, банковского сообщества, бизнеса. Участники круглого стола обсудили, что скрывается за рекордами роста МСП, проанализировали систему мер государственной поддержки сегмента и ее эффективность. Также спикеры уделили внимание такому важному аспекту, влияющему на развитие бизнеса компаний, как инструменты финансирования.

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От Новикомбанка с докладом выступила старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева. В своем выступлении она отметила, что малый и средний бизнес, получивший в текущих условиях новый импульс, демонстрирует рост деловой активности. При этом главным фактором, по мнению спикера, является сформировавшийся гарантированный спрос: после ухода части иностранных компаний с российского рынка для этого сегмента высвободились новые ниши, определена номенклатура товаров, которую нужно заместить. Государством также утверждена таксономия техсуверенитета, установлены квоты на закупки у субъектов МСП, есть реестры и перечни в рамках механизмов господдержки, в которых указаны наиболее востребованные для страны виды продукции.

На фоне санкционных ограничений МСП быстрее, чем крупный бизнес, перестраиваются и проще налаживают новые логистические цепочки. Именно поэтому сегодня на данный сегмент предпринимательского сектора возлагаются особые надежды по участию в достижении целей технологического суверенитета, отметили участники дискуссии.

В своем докладе Анна Лаврентьева акцентировала внимание на доступности финансирования для МСП в Новикомбанке, которое достигается за счет сочетания трех факторов: собственных программ поддержки, цифровых сервисов и финансовой грамотности. Синергия указанных компонентов позволила банку существенно нарастить собственный портфель МСП.

"Новикомбанк в качестве одного из стратегических приоритетов свой деятельности выделил поддержку и "выращивание" кооперации для промышленных предприятий. Для таких клиентов в Банке действуют специальные продукты и программы на преференциальных условиях.", – сказала Анна Лаврентьева.

В Новикомбанке считают, что для умения сочетать государственные и банковские механизмы поддержки необходимо обладать определенным уровнем предпринимательских компетенций. С целью просвещения своих клиентов в этом году Новикомбанк, следуя вектору Банка России, который распространил программу обеспечения финансовой грамотности не только на физических лиц, но и МСП, запустил собственный курс повышения финансовой грамотности для субъектов малого и среднего бизнеса.

Старший вице-президент Новикомбанка подробно остановилась на конкретных предложениях для расширения доступа МСП к финансированию. Среди первоочередных мер поддержки малого и среднего бизнеса - закрепление на законодательном уровне критериев категории "МСП+" и выделение отдельной квоты для субъектов этой категории в рамках механизмов господдержки. Также целесообразным является ускорение разработки критериев для определения быстрорастущих технологических компаний.