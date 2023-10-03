Украина внесла в «черный список» нефтяные компании из Китая

Киев внес три крупнейшие китайские нефтегазовые компании в перечень «спонсоров войны» из-за совместных проектов с Россией. Об этом со ссылкой на заявление Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК) пишет РИА Новости.

«Три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, продолжающие реализовать совместные проекты с РФ и финансировать своими налогами стратегическую отрасль РФ», - объяснили в НАПК добавление в «черный список» CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.

Ранее в список «международных спонсоров войны» Киевом была внесена китайская компания Xiaomi, так как она не только не ушла с российского рынка после начала конфликта, а расширила объемы поставок. Также в этот перечень были добавлены Procter&Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle, Auchan.