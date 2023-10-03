В "Роснано" заявили о признаках банкротства

"Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно. Таким образом, в настоящее время АО "Роснано" отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", - говорится в отчете.