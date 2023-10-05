ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить цены на топливо на АЗС с учетом уменьшения биржевых цен. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу", - отмечается в сообщении.

При этом ФАС подчеркивает, что отсутствие принятых мер будет рассматриваться как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС и территориальные органы ведомства продолжают контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов, указывается в сообщении. Так, служба проверяет экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Кроме того, ФАС анализирует цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.