«Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определённые успехи. Но, если вы помните, президент России вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. Правительство занимается этим вопросом», — сказал представитель он.