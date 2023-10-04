Гендиректор торговой сети «Перекресток» Калмыков покидает пост

Гендиректор торговой сети "Перекресток" Андрей Калмыков покидает свой пост. Он займется собственными проектами, говорится в пресс-релизе компании X5 Group (управляет сетью "Перекресток").
"Андрей Калмыков принял решение покинуть пост генерального директора торговой сети "Перекресток" и займется собственными проектами", - сообщил ретейлер.
Наблюдательный совет компании назначил временно исполняющим обязанности гендиректора "Перекрестка" директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Владимира Салахутдинова.
О назначении Калмыкова руководителем торговой сети было объявлено в конце августа 2022 года. До прихода в Х5 он был гендиректором авиакомпании "Победа".