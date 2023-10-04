Сбер начал продавать бриллианты для инвестиций и украшений

"Клиенты Сбера теперь могут купить в банке бриллианты. Первые покупатели уже приобрели несколько драгоценных камней, чтобы сделать из них ювелирные изделия для личного пользования. Бриллианты также могут стать хорошей инвестицией по примеру сбережений в золоте", - сообщили в банке.