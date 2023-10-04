Глава Apple Тим Кук за неделю заработал десятки миллионов долларов

Согласно отчету, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), за последнюю неделю генеральный директор Apple Тим Кук заработал около $41,5 млн, продав 511 тыс. акций компании, которые он получил как премию за результативность. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Номинал премии был определен на основе совокупной доходности акционеров Apple по отношению к другим компаниям из индекса S&P 500 в период с первого дня 2021 финансового года до последнего дня 2023 финансового года.

Дополнительно Кук получил два пакета на 73 010 и 219 030 акций с ограниченным доступом. Первую партию глава Apple получит тремя равными траншами 1 апреля в 2026, 2027 и 2028 годах. Второй он сможет воспользоваться только 1 октября 2026 года.

Всего, отмечает MacRumors, после продажи 511 тыс. акций на балансе Кука осталось еще около 3,3 млн ценных бумаг Apple.