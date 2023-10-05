Журнал Forbes представил рейтинг самых прибыльных компаний России в 2022 году, первое место, как и в предыдущий раз, занял «Газпром». По итогам прошлого года компания заработала 1,3 трлн рублей чистой прибыли.

На втором месте оказалась компания «Ямал СПГ» с чистым доходом в размере 840,2 млрд рублей. Замкнула тройку лидеров «Роснефть» — 812 млрд рублей. В топ-5 вошли также нефтяная компания ЛУКОЙЛ, сумевшая заработать 790 млрд рублей и НОВАТЭК с 640,4 млрд рублей.

Далее в списке значатся «Норильский никель» (429,3 млрд рублей), «Татнефть» (284,9 млрд рублей), «Сахалинская энергия» (283,9 млрд рублей), Сбербанк (270,5 млрд рублей), «Фосагро» (184,7 млрд рублей).