Campari хочет запретить параллельный импорт Aperol в РФ

Итальянская Campari Group Aperol намерена запретить экспорт в Россию напитка Aperol и его продажу в стране. Она решила подать в суд на российского дистрибутора «Мастер-Трейд», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные арбитражного суда.

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Согласно иску, поданному в Арбитражный суд Ростовской области, производитель потребовал принять обеспечительные меры.

Заседание по делу пройдет 30 октября.

По словам руководителя практики интеллектуальной собственности фирмы «Интеллектуальный капитал» Василия Зуева, компаниям, которые ввозят Aperol, будет проблематично доказать правомерность своих действий.

Он объяснил это тем, что данного напитка нет в списке продукции, разрешенной к параллельному импорту.

Компания Campari Group (Gruppo Campari) является итальянским производителем вин, алкогольных и безалкогольных напитков. Штаб-квартира компании расположена в Милане (Италия).