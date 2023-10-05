В России назвали последствия роста серого рынка табака в стране

Управляющий по корпоративным вопросам «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг» Алексей Чиков заявил о значительном увеличении нелегальной торговли табачными изделиями в России за последние десять лет. На полях круглого стола Московской торгово-промышленной палаты он отметил, что в прошлом году бюджет РФ недополучил из-за этого порядка 100 миллиардов рублей доходов, передает агентство «Прайм».

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Специалист уточнил, что нелегальная торговля табачными изделиями 10 лет назад не превышала 1%. При этом, как уточнил Чиков, за последние десять лет ситуация кардинально изменилась.

Как отмечается, к настоящему времени в целом по России значение увеличилось до 13,3%. И это является историческим максимумом, добавил он.

Чиков также обратил внимание на то, что данная категория продуктов облагается существенными налоговыми нагрузками. Он оценил потери от существования нелегального рынка за прошлый год примерно в 100 миллиардов рублей.

Чиков назвал данную цифру «грандиозной». Специалист подчеркнул, что в бюджет РФ собрали около 700 миллиардов рублей налогов по этой категории.