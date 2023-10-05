Сбер запустил программу замены кредиток

Сбер запустил программу перевыпуска кредитных карт, благодаря которой более 10 млн держателей кредитных карт Сбера смогут увеличить беспроцентный период до 120 дней, сообщает пресс-служба Сбера. Для перевыпуска карты необходимо выбрать карту в приложении Сбербанк Онлайн. Активировать карту тоже можно в мобильном приложении. "Наша СберКарта — новый стандарт качества, перевернувший представление о том, какой может быть кредитка. Честный беспроцентный период 120 дней стал эталоном на рынке. Россияне высоко оценивают наш продукт — за два года СберКарту оформили 15 млн человек. Поэтому мы решили дать ее возможности людям, которые пользуются другими нашими кредитными картами", - отметил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанк Игорь Ковалев.