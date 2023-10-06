Veon может продать «Вымпелком» российскому топ-менеджменту
Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса, о сделке может быть объявлено на следующей неделе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех источников на рынке. По итогам сделки 100% «Вымпелкома» перейдет «Коперник-инвест 3», которое принадлежит гендиректору оператора Александру Торбахову и еще четырем топ-менеджерам. В «Вымпелкоме» сказали изданию, что «информация о закрытии сделки с Veon не соответствует действительности».
- «Вымпелком» оценен в 370 млрд рублей, чистый долг компании — 240 млрд рублей. Соответственно, поясняет один из источников, equity value составила 130 млрд.
- По словам одного из собеседников «Коммерсанта», параметры сделки не предполагают обратного выкупа акций.
Одним из условий соглашения стал выкуп «Вымпелкомом» еврооблигаций Veon на сопоставимую сумму и выпуск в пользу их держателей собственных замещающих бумаг с более длительным сроком погашения. Также была опция выкупа бумаг с дисконтом (79,57–92,71% в зависимости от выпуска), однако почти все держатели выбрали замещение, уточнил собеседник издания. Он заверил, что «условие выполнено».
В результате после сделки долг «Вымпелкома» увеличится: исходя из финансовых показателей компании к концу второго квартала, соотношение долга к EBITDA составит 3,5: «Это выше, чем показатели сопоставимых компаний. Оптимальное соотношение для отрасли — 2–3 к EBITDA. Но учитывая, что «Вымпелком» — высокомаржинальный бизнес, компания сможет обслуживать долг, хотя возможности выплаты дивидендов будут ограниченны», — уточнил один из собеседников.
Еще в конце 2022 года сообщалось , что менеджмент «Вымпелкома» подписал соглашение о выкупе компании у VEON. Позже «Вымпелком» подтвердил подписание соглашение с менеджментом.
«Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года, с правом сторон на продление данного срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», — отмечали в российской компании.
Собеседники РБК отказались говорить, кто именно выступит покупателем «Вымпелком». В середине ноября прошлого года генеральный директор «Вымпелкома» Александр Торбахов зарегистрировал три компании: «Коперник-Инвест», «Коперник-Инвест 2» и «Коперник-Инвест 3», написало издание со ссылкой на данные СПАРК.