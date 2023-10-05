Озвучена ориентировочная базовая стоимость самолета "Байкал"

"Сейчас я собрал совещание с участием всех заинтересованных лиц - и изготовителей, и министерств - для того, чтобы разобраться со стоимостью. У нас, к сожалению, начала <...> скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски у реализации программы строительства самолета. Мы с этим разобрались, я попросил ВЭБ.РФ провести экспертизу. <...> Она [базовая стоимость] сейчас - 178 [млн рублей], но эту стоимость еще будет проверять ВЭБ", - сказал он.