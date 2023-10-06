Власти проведут аудит «Почты России»

Совет директоров «Почты России» проведёт независимый финансовый аудит компании для улучшения её финансово-экономического состояния. По его итогам будут приняты дополнительные меры поддержки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Минцифры.

«Почта России» просит от государства поддержки, чтобы разобраться с накопленными долгами. Сама компания рассчитывает на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании. Например, предлагает изменить нормативы по частоте доставки корреспонденции. Кроме того, компания заявила о закрытии некоторых отделений.

Также, как сообщалось ранее, «Почта России» просит ввести в её пользу инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота. Среди аргументов —более высокий уровень затрат по сравнению с другими игроками из-за разницы в регуляторных условиях. Сами маркетплейсы выступили против такой инициативы и предложили «оказать содействие» в повышении интенсивности использования инфраструктуры «Почты России» через закупку услуг и сервисов компании.

У «Почты России» сейчас более 38 тыс. отделений, из них около 27 тыс. расположены в сельских и удаленных населенных пунктах, имеют отрицательную маржинальность и «несут исключительно социальную миссию». Представитель Минцифры отметил, что в министерстве считают недопустимым закрытие любых отделений «Почты России» и требуют незамедлительно принять меры по восстановлению работы временно закрытых отделений.