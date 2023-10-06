Власти проведут аудит «Почты России»

Совет директоров «Почты России» проведёт независимый финансовый аудит компании для улучшения её финансово-экономического состояния. По его итогам будут приняты дополнительные меры поддержки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Минцифры.
«Почта России» просит от государства поддержки, чтобы разобраться с накопленными долгами. Сама компания рассчитывает на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании. Например, предлагает изменить нормативы по частоте доставки корреспонденции. Кроме того, компания заявила о закрытии некоторых отделений.
Также, как сообщалось ранее, «Почта России» просит ввести в её пользу инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота. Среди аргументов —более высокий уровень затрат по сравнению с другими игроками из-за разницы в регуляторных условиях. Сами маркетплейсы выступили против такой инициативы и предложили «оказать содействие» в повышении интенсивности использования инфраструктуры «Почты России» через закупку услуг и сервисов компании.
У «Почты России» сейчас более 38 тыс. отделений, из них около 27 тыс. расположены в сельских и удаленных населенных пунктах, имеют отрицательную маржинальность и «несут исключительно социальную миссию». Представитель Минцифры отметил, что в министерстве считают недопустимым закрытие любых отделений «Почты России» и требуют незамедлительно принять меры по восстановлению работы временно закрытых отделений.
В 2022 году «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. в 2021-м. За шесть месяцев этого года убыток сократился почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,3 млрд руб. Исходя из данных «Почты России», по итогам всего 2023 года чистый убыток компании может составить от 27 млрд до 38 млрд руб.