ФАС оштрафовала «Почта банк» на полмиллиона рублей

"В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4% при услуге "Гарантированная ставка". Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочего), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени", - сообщает ведомство.