Раскрыты подробности выхода владельца «Билайна» из российского бизнеса

Нидерландская Veon продаст оператора связи «Вымпелком» российскому топ-менеджменту. Подробности сделки «Коммерсантъ».

Согласно обновленным условиям сделки, 100 процентов ПАО «Вымпелком» (сотовый оператор «Билайн») перейдет ОАО «Коперник-инвест 3», которое принадлежит гендиректору оператора Александру Торбахову и еще четырем топ-менеджерам. Опциона на обратный выкуп владелец активов не получит.

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Сделка будет безденежной: «Вымпелком» выкупит еврооблигации Veon и выпустит в пользу их держателей собственные замещающие бумаги с более длительным сроком погашения. Компания оценивается в 370 миллиардов рублей, а ее чистый долг составляет 240 миллиардов. В результате соглашения долг «Вымпелкома» вырастет, и его соотношение с EBITDA составит 3,5.

«Оптимальное соотношение для отрасли — 2-3 к EBITDA. Но учитывая, что "Вымпелком" — высокомаржинальный бизнес, компания сможет обслуживать долг, хотя возможности выплаты дивидендов будут ограниченны. По сути, новые акционеры берут на себя риски, связанные с долгом. Для холдинга важно было обеспечить преемственность, поэтому актив передан управленческой команде», — отметил источник.

Представители «Билайна» опровергли РИА Новости информацию о закрытии сделки и заявили, что «информация не соответствует действительности, а цифры радикально искажены».

Нидерландская компания Veon основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым. Она зарегистрирована на Бермудских островах, а ее штаб-квартира расположена в Амстердаме. Холдингу принадлежат активы в Азии, Африке и странах СНГ. Фирма объявила о продаже российского бизнеса в начале ноября 2022 года. В «Вымпелкоме» объяснили, что из-за наличия иностранного холдинга из недружественной страны в списке акционеров компания столкнулась со множеством регуляторных ограничений, и оказалась в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами.