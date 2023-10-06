X5 Group запустит пилотный проект мини-магазинов

Российская розничная торговая компания X5, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» и другими, в ближайшие месяцы начнет тестировать работу магазинов малых форматов. Об этом сообщил на ежегодной конференции X5 Dialog директор по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов, передает «Интерфакс».

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Магазины получат название «Около» и будут иметь площадь от 90 до 150 кв. м.

Как рассказал Салахутдинов, компания заинтересована в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом.

«У нас есть небольшое подразделение X5 для бизнеса, где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект», — подчеркнул он и добавил, что данный сегмент оценивается в 1,5-2 трлн руб.