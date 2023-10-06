На Украине арестовали счета троих российских бизнесменов

"По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову", - уточняется в сообщении.

В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Кроме того, Фридману вменяют в вину распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих на фронте.