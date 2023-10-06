На Украине арестовали счета троих российских бизнесменов

На Украине арестовали счета бизнесменов Фридмана, Авена и Косогова на более $460 млн
Суд на Украине наложил арест на счета российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 17 млрд гривен (более $460 млн). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.
"По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову", - уточняется в сообщении.
Арест наложен на 20 компаний и финансово-кредитных учреждений на общую сумму, превышающую 17 млрд гривен.
В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Кроме того, Фридману вменяют в вину распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих на фронте.