«Газпром» уменьшил прокачку газа через Украину

Заявка на прокачку газа в Европу через газоизмерительную станцию «Сохрановка», которая проходит через территорию Украины, отклонена, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, которые приводит ТАСС, транспортировка проходит только через станцию «Суджа» и оценивается в 40,3 млн кубов. При этом отмечается, что днем ранее объем прокачки составил 42,3 млн куб. м.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 40,3 млн куб. м на 7 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка»отклонена, — сказал он журналистам.

Поставки через ГИС «Сохрановка» не осуществляются с мая 2022 года из-за отказа Украины, напомнило агентство. Тогда украинская сторона объяснила произошедшее форс-мажором из-за невозможности осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. В России наличие такой проблемы не подтвердили.