«Газпром» уменьшил прокачку газа через Украину
Заявка на прокачку газа в Европу через газоизмерительную станцию «Сохрановка», которая проходит через территорию Украины, отклонена, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, которые приводит ТАСС, транспортировка проходит только через станцию «Суджа» и оценивается в 40,3 млн кубов. При этом отмечается, что днем ранее объем прокачки составил 42,3 млн куб. м.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 40,3 млн куб. м на 7 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка»отклонена, — сказал он журналистам.
Поставки через ГИС «Сохрановка» не осуществляются с мая 2022 года из-за отказа Украины, напомнило агентство. Тогда украинская сторона объяснила произошедшее форс-мажором из-за невозможности осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. В России наличие такой проблемы не подтвердили.
4 октября стало известно, что Европа вдоволь запаслась газом к зиме. Общие запасы газа в Евросоюзе превысили 96%, при этом объемы поступления сжиженного природного газа снизились до минимума почти за два года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Отмечается, что концу октября может быть поставлен новый рекорд по заполненности европейских подземных газохранилищ.