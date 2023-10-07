Авиакомпания Air Astana сообщила о приостановке продажи билетов в Тель-Авив

Авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы, следующие в Таль-Авив. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причиной такого решения стала нестабильная ситуация в Израиле. На данный момент неизвестно, когда продажи билетов будут возобновлены.

Запланированные на ближайшее время рейсы отправятся в Тель-Авив, но только при условии, если в аэропорту Бен-Гурион будет сохраняться безопасность. Представители компании попросили пассажиров отслеживать статус рейсов на их сайте.

Пассажиры, которые приобрели билеты и хотят сдать их из-за сложившейся ситуации, предлагают полностью возместить стоимость рейса.