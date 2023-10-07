Apple уладила скандал с продавцами, обвинившими компанию в неуплате сверхурочных

Apple пошла на мировое соглашение с продавцами, реализовавшими «яблочную» продукцию через сторонние торговые сети и магазины операторов связи: AT&T, Best Buy, T-Mobile US, Verizon и iBiz. Вендор заплатил в качестве мировой $500 тысяч за неоплаченные ранее сверхурочные.

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Изначально иск был подан в 2022 году, но недавно заявление было дополнено претензиями менеджеров Энтони Формана и Коннора Слейтера. Они подали дополненный иск от имени своих коллег.

В иске речь идёт о том, что Apple не учла комиссионные за продажи при расчёте оплаты сверхурочных, которые превышают их обычную ставку. Иными словами, претензии к Apple заключаются в том, что компания не выплатила полную ставку за сверхурочную работу. Кроме того, утверждается, что iBiz не оплачивала продавцам все отработанные ими часы.

«Например, Apple применяла незаконную практику отказа своим консультантам в оплате заработанных сверхурочных часов, требуя от них начинать рабочий день дома с помощью онлайновых видеоконференций, выходить из дома после завершения этих видеоконференций, а затем ехать на место работы, т.е. на следующее рабочее место, не получая оплаты за время в пути», — отмечено в иске.