В Red Wings рассказали, как проходят полеты в Израиль

Red Wings осуществляет рейсы в Израиль в штатном режиме. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В пресс-службе отметили, что рейсы осуществляются с учетом поступающих рекомендаций со стороны авиационного регулятора Израиля.

Представители авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» пояснили, в свою очередь, что в настоящее время не выполняют транзитные полеты над израильской территорией.

Напомним, что в субботу, 7 октября, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по населенным пунктам Израиля. По разным данным, боевики выпустили от 2 до 5 тысяч ракет. Это позволило им нейтрализовать на время системы ПВО «Железный купол» и «Праща Давида».

На фоне этого бойцы движения пробились в 14 приграничных населенных пунктов и временно захватили их. Также им удалось взять военную базу с бронетехникой.