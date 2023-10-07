В Red Wings рассказали, как проходят полеты в Израиль

Red Wings: авиарейсы в Израиль осуществляются в штатном режиме
Red Wings осуществляет рейсы в Израиль в штатном режиме. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
В пресс-службе отметили, что рейсы осуществляются с учетом поступающих рекомендаций со стороны авиационного регулятора Израиля.
Представители авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» пояснили, в свою очередь, что в настоящее время не выполняют транзитные полеты над израильской территорией.
Напомним, что в субботу, 7 октября, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по населенным пунктам Израиля. По разным данным, боевики выпустили от 2 до 5 тысяч ракет. Это позволило им нейтрализовать на время системы ПВО «Железный купол» и «Праща Давида».
На фоне этого бойцы движения пробились в 14 приграничных населенных пунктов и временно захватили их. Также им удалось взять военную базу с бронетехникой.
По предварительным данным, Израиль потерял до 10 единиц легкой и 1 единицу тяжелой бронетехники в боях. Кроме того, боевикам удалось захватить до 14 боевых боевых машин в качестве трофеев.