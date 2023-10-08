Стало известно, когда заработает газопровод между Финляндией и Эстонией

Директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд в интервью изданию Demokraatti рассказал о сроках возобновления работы подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

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Он сообщил, что возобновление работы этого газопровода «определенно займет месяцы».

Как заявил Грёнлунд, в настоящее время нет информации о точном месте утечки. Он также указал, что не хочет спекулировать на тему возможных причин инцидента ввиду нехватки сведений.

По словам Грёнлунда, для доступа к газопроводу потребуется несколько дней, так как нужно будет пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование.

8 октября компания-оператор Gasgrid Finland сообщила, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрения на утечку.