Конфликт на Ближнем Востоке может привести к затяжному мировому нефтяному кризису

Пока конфликт Израиля и ХАМАС остается локальным, то он едва ли будет иметь серьезные последствия для нефтяного рынка. Котировки барреля на новостях об этом подросли, но незначительно, на пике всего на 4%. Этого правда хватило, чтобы почти полностью свести на нет все усилия США по снижению цен на черное золото. Вашингтону придется начинать все сначала.

У Америки есть экономическая заинтересованность как можно быстрее закончить эту войну. К тому же едва ли политическая элита США забыла нефтяной кризис 1973 года из-за Арабо-израильской войны, которую еще называют войной Судного дня. Тогда в результате в США и странах Западной Европы разразился экономический кризис, который стал пусть не главной, но одной из причин ухода в отставку американского президента Ричарда Никсона. А на мировом рынке нефти появился новый крупнейший игрок - СССР.

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Любая локальная война на Ближнем Востоке - угроза стабильности мировому рынку нефти, а когда конфликт рискует втянуть в себя новых участников, то здесь впору ждать настоящего, полноценного кризиса. Причем то, что сейчас, за исключением Ирана и Афганистана, ХАМАС открыто никто не поддерживает на международной арене, совсем не означает, что так будет впредь. Чрезмерно активная поддержка Израиля Западом может повлиять на позицию исламских стран, которые давно живут своим умом и не считают, что на Западе у них есть верные друзья.

Но пока на рынке серьезных изменений не произошло. По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, события на Ближнем Востоке на пару дней разогреют рынок, небольшой рост котировок Brent есть уже сейчас. Вырастут цены региональных сортов нефти Саудовской Аравии и ОАЭ, которые не являются ключевыми для инвесторов. А вот если конфликт затянется и расширится, то это может грозить серьезными потрясениями для всего нефтяного рынка.

Главный раздражитель разгоревшегося конфликта - Иран. США всеми силами старались одновременно снять санкции с нефтяного экспорта этой страны и сохранить лицо. Резоны просты: Иран, освобожденный от обязательств по сокращению добычи в сделке ОПЕК+, после снятия ограничений увеличит экспорт нефти, котировки барреля пойдут вниз. А вместе с ними и цены на автозаправках в США, где уже в 2024 году произойдут президентские выборы. Здесь все просто, хороший президент США тот, при котором низкие цены на бензин, электричество и недвижимость. Джо Байден не хочет стать плохим президентом, а собственная добыча в стране и так близка к максимальному уровню, чуть ниже 13 млн баррелей в сутки.

Как отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, США с конца лета предпринимали серьезные усилия по снижению цен на нефть, в основном посредством информационных вбросов. Например, были сообщения о некоем договоре между США и Саудовской Аравией, которая скоро начнет наращивать добычу нефти. Это были обыкновенные спекуляции, игра на понижение. И тут эта война. Сейчас политически получается, что США как бы должны наказать Иран, ведь он открыто поддержал ХАМАС, а сами США - Израиль. И вроде как США должны усилить контроль за соблюдением санкций против Ирана, который нарастил летом экспорт своей нефти, главным образом в Китай, на что в Вашингтоне смотрели сквозь пальцы. Но действующая администрация хочет остаться у власти, а для этого нужно снизить цены на нефть.

Любая, даже локальная война на Ближнем Востоке - серьезная угроза для стабильности на мировом рынке нефти

Кроме того, финансовый сектор США в большей степени поддерживает демократическую партию и также хочет, чтобы демократы остались у власти. А это значит, что США приложат максимум усилий, чтобы закончить эту войну как можно быстрее и не дать ей перерасти из локального конфликта в международный. Затяжная война - путь к ценам на нефть выше 100 долларов за баррель, в Белом доме это прекрасно понимают, говорит Симонов.

В первые годы после введения эмбарго в отношении Тегерана объем поставок иранской нефти за границу составлял от 500 до 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а в последние месяцы объем поставок колебался около отметки 1,5 млн баррелей нефти в сутки, уточняет Родионов.

Объявленная ХАМАС война прервала пусть относительно, но все же мирное течение жизни в Израиле. Фото: Reuters

Причем география экспорта очень сузилась, в 2023 году 91% поставок иранской нефти приходилось на Китай, а остальные 9% - на Сирию (7%) и Венесуэлу (2%). То есть почти вся иранская нефть идет в Китай, а полноценных рычагов воздействовать на Китай у США нет, поэтому, скорее всего, иранское сырье продолжит поступать на мировой рынок, считает эксперт.

Но китайский рынок не резиновый, к тому же там с иранской нефтью конкурирует нефть другой страны, находящейся под санкциями США - России. Поэтому и дальше наращивать поставки в создавшемся положении Ирану будет проблематично. А Вашингтону именно сейчас нужен растущий экспорт всех нефтедобывающих стран.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ, эксперта аналитического центра ИнфоТЭК Валерия Андрианова, скорее всего, в результате этого конфликта переговоры между Ираном и США по отмене санкций сорвутся. Тем самым на рынке вряд ли появятся дополнительные объемы сырья, которые могли бы смягчить для Запада существующую ситуацию.

Конфликт на Ближнем Востоке может толкнуть цены на нефть выше 100 долл. за баррель. Фото: Reuters

При этом Андрианов считает, что страны ОПЕК также не пойдут на какие-то жесткие меры в отношении Запада, как 50 лет назад. Тогда страны картеля запретили экспорт нефти в государства, поддержавшие Израиль. С точки зрения Андрианова, сейчас в руках стран ОПЕК+, в том числе и у России, и так все козыри. Альянс просто продолжит плотно контролировать спрос и предложение на мировом рынке нефти, действуя только в своих экономических интересах.

Последнее, конечно, справедливо только в случае, если конфликт не будет расширяться, вовлекая в себя все новых участников, тогда и от ОПЕК можно будет ждать каких-то действий. Но судя по заявлениям большинства арабских стран, они в этом не заинтересованы. Здесь особняком стоит опять же Иран. Но захочет ли Тегеран идти на обострение ситуации? У него рычаги воздействия на рынок также есть. При всех экономических потерях от такого шага Иран также может добровольно снизить поставки нефти на мировой рынок.

Как отмечает Родионов, в средней и долгосрочной перспективе ключевым для нефтяного рынка фактором будет возвращение иранской нефти, пусть даже в виде теневых поставок в Китай, которые позволяют нивелировать сокращение экспорта из России и ключевых стран ОПЕК.

При этом самим США непосредственно дефицит нефти или топлива, как это произошло в 1973 году, уже не грозит. Страна остается импортером, но и добывает больше всех в мире. К тому же за прошедшее время США стали намного меньше зависеть от поставок с Ближнего Востока. Лидером по экспорту в США уже несколько лет остается Канада, на втором месте Мексика и только на третьем Саудовская Аравия, причем раньше была Россия. Поэтому для Америки основной вопрос заключается в ценах на нефть.

Если Иран станет снижать экспорт нефти, то котировки барреля быстро превысят 100 долл. Правда, в этой ситуации неизвестно, как отреагируют другие страны ОПЕК+, в силах которых быстро увеличить добычу. Против такого шага также будет то, что Китай сможет компенсировать недопоставки иранской нефти, например импортом из России. И совсем не факт, сможет ли впоследствии Иран вернуть себе потерянную долю рынка.

Причем у России есть сейчас все шансы полностью избавиться от дисконта на свою нефть. Если против Ирана начнут вводить какие-то дополнительные меры, ужесточать соблюдение уже существующих ограничений или сам Иран начнет сокращать экспорт, то видимых альтернатив нашему сырью в мире нет. По мнению Симонова, у нас другие риски, нежели у импортеров, для нас сейчас самое главное, чтобы цена на нефть была как можно выше. А именно к росту цен на нефть толкает сейчас сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке.

Страны ОПЕК не пойдут на какие-то жесткие меры в отношении Запада, как 50 лет назад

Есть и еще одно неминуемое последствие этого конфликта для Вашингтона. Джо Байден долго пытался налаживать отношения с Саудовской Аравией и другими ближневосточными лидерами альянса ОПЕК. Теперь, даже несмотря на невмешательство Саудовской Аравии и ОАЭ в происходящее в Палестине, переговорные позиции американского президента сильно ослабнут.